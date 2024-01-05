На въезде в Минск легковушка влетела в стоящую фуру – четыре человека в больнице

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Опубликовано: 05.01.2024 15:49 , Обновлено: 05.01.2024

Серьёзное ДТП произошло днём 5 января на въезде в Минск: на Смиловичском тракте легковушка влетела в грузовой автомобиль Mercedes, которая стояла в первой полосе. В результате столкновения пострадали четыре человека - всех их увезли на скорой.

ДТП произошло около 13:02. За рулём легкового BMW был 23-летний мужчина и, по предварительным данным столичной ГАИ, он не справился с управлением и врезался в стоящую впереди фуру. В ГАИ показали фотографии последствий аварии, на которых видно, что правую сторону легковушки буквально подмяло под прицеп грузовика.

По информации ГАИ, телесные повреждения получили оба водителя, а также два пассажира, находившиеся в салоне BMW. Всех их доставили на осмотр в больницу, а на месте инцидента продолжили работать инспекторы ГАИ и сотрудники МЧС.

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В связи с аварией в ГАИ напомнили, что “при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить”, тот “обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства”.