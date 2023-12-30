Под Берёзой пьяная женщина на легковушке сбила человека и влетела в стоящую на обочине фуру – двое погибших

📷 Фото

Опубликовано: 30.12.2023 10:51 , Обновлено: 30.12.2023

Глубокой ночью 30 декабря в Березовском районе Брестской области произошло серьёзное ДТП, жертвами которого стали два молодых человека. По предварительной информации Министерства внутренних дел Беларуси, виновницей оказалась 27-летняя женщина, которая села за руль легкового Seat в нетрезвом виде.

Авария произошла около 03:00 на трассе Р-2 “Кобрин-Ивацевичи-Столбцы”, недалеко от деревни Светоч.

По данным МВД, вначале водитель Seat сбила 25-летнего водителя грузовика Renault, который был рядом со своей фурой, на проезжей части, после чего легковушка врезалась в полуприцеп.

В результате погиб не только сбитый женщиной водитель грузовика, но и ехавший с ней 30-летний пассажир.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, а также следователи и оперативники Следственного комитета, однако на данный момент уже установлено, водитель легковушки была в состоянии алкогольного опьянения - анализ показал 1,7 промилле алкоголя в её организме.

В связи с данным летальным ДТП в ГАИ Брестской области напомнили, что нетрезвое вождение является “наиболее опасным правонарушением”.

“Под влиянием алкоголя процессы восприятия человеком окружающей действительности изменяются, снижается скорость реакции - все это не позволяет водителю правильно оценить ситуацию на дороге и может привести к аварии”, - заявили в ГАИ.

Водителей там призвали “быть благоразумными и ответственными” и не садиться за руль в нетрезвом виде, а остальных - “не оставаться равнодушными” и “незамедлительно сообщать по телефону 102”, если вы заметили, что за рулём пьяного водителя.

Ранее Телеграф рассказывал, что накануне Нового года ГАИ Беларуси запустила “мероприятия” по всей стране, которые чреваты для нарушителей гигантскими штрафами, конфискацией автомобилей и лишением прав. О них в Госавтоинспекции объявили стихами.

ГАИ стихами предупредила белорусов о новогодних рейдах со штрафами и лишением прав