Не единичный случай? В Гомеле нашли мумифицированное тело пенсионерки, умершей 8 месяцев назад

Опубликовано: 30.07.2024 16:18 , Обновлено: 30.07.2024

В гомельской квартире нашли мумифицированный труп пожилой женщины. Как сообщили на коллегии прокуратуры Гомельской области, жительница умерла еще около восьми месяцев назад.

Признаков насильственной смерти на теле женщины 1939 года не нашли, то есть, по всей видимости, она умерла естественной смертью. По информации, озвученной на коллегии, 85-летняя пенсионерка жила одна, находилась в трудной жизненной ситуации, детей не было.

А смотровые комиссии к женщине не приходили: ее адрес проживания не был включен в соответствующие списки.

[info_b]Смотровые комиссии проводят профилактические мероприятия в жилом фонде для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, а также гибели людей. В состав комиссии входят представители исполкома, органов внутренних дел, здравоохранения, образования, социальной защиты, МЧС и не только. [/info_b]

К слову, как отметили в прокуратуре, факты обнаружения тел умерших пенсионеров не единичны в области. Поэтому вопрос обеспечения безопасности жизни пожилых граждан и должного оказания нужных им услуг остается актуальным, передало агентство БелТА.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае в Молодечненском районе Минской области. Там мужчина убил сожительницу, а после жил с ее телом в доме несколько дней. О том, что соседка на протяжении нескольких дней не выходила во двор, правоохранителям сообщили жители деревни Малашки.

В Молодечненском районе мужчина несколько дней жил с телом убитой им женщины

Также мы писали, как житель Ветковского района Гомельской области откопал на своем подворье тело, которое принадлежало 24-летнему уроженцу Жлобинского района. Он, как рассказали в Следственном комитете, бесследно исчез еще в 1998 году.

Житель Гомельской области откопал тело в своём дворе и помог раскрыть убийство