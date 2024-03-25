В Молодечненском районе мужчина несколько дней жил с телом убитой им женщины
В Молодечненском районе Минской области мужчина убил сожительницу, а после жил с ее телом в доме несколько дней. Подробности рассказали в УСК по Минской области.
По информации следователей, в один из дней правоохранительные органы получили сообщение от жителей деревни Малашки о том, что их соседка на протяжении нескольких дней не выходила во двор.
На место приехал наряд милиции и обнаружил в доме тело 54-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи провели осмотр и допросили свидетелей. Те рассказали, что накануне слышали скандал между погибшей и ее 60-летним сожителем. Его задержали.
По словам мужчины, “словесный конфликт” произошел в ночь с 18 на 19 марта. В ходе ссоры фигурант нанес женщине не менее шести ударов ножом, в итоге она скончалась.
После несколько дней мужчина жил обычной жизнью, не обращая внимания на тело убитой в доме и употребляя алкоголь.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело, сейчас с ним проводят следственные действия.
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