На Витебщине вор-"альпинист" вынес больше 22 тысяч долларов из квартиры на 4 этаже

Опубликовано: 30.01.2025 12:24 , Обновлено: 30.01.2025

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали об инциденте, который недавно произошёл в Новолукомле на Витебщине. Так, у пенсионера из квартиры пропало больше 22 тысяч долларов, около 3 тысяч евро и ювелирные украшения. Спустя время в милиции пришли к выводу, что своего экс-начальника обокрал подчинённый, притом сделав это весьма необычным способом.

По данным ведомства, вором оказался 55-летний местный житель, который ранее работал разнорабочим на ферме, где трудился потерпевший. В МВД заявили, что к преступлению белорус готовился около месяца, а когда бывший замдиректора уехал в Минск, злоумышленник ночью поднялся на крышу и с помощью бельевой верёвки спустился на четвёртый этаж.

После этого, по информации следствия, мужчина разбил стеклопакет, проник в дом и вынес деньги с украшениями. Похищенное он спрятал в тайнике в 20 километрах от своего дома, однако в милиции оперативно вышли на след вора и задержали его. В ведомстве заверили, что большую часть средств вернули законному владельцу.

За подобный проступок следователи возбудили уголовное дело (кража в особо крупном размере). В Министерстве внутренних дел Беларуси добавили, что вору-”альпинисту” грозит до 12 лет лишения свободы. К слову, там отметили, что ранее он был судим за кражи и угон автотранспорта.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл в октябре прошлого года. Точнее, случай не самый уникальный, а вот “средства совершения преступления” — вполне. Так, Червенский суд на Минщине признал виновным 60-летнего белоруса и конфисковал у него лошадь вместе с гужевой повозкой.

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Также мы рассказывали о необычном случае, который произошёл в Минске в декабре прошлого года. Так, в милицию обратился мужчина и сообщил, что не может попасть в квартиру, которую купил несколько дней назад. Бывшие хозяева не отвечали на звонки, а входная дверь была заперта изнутри…

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