Суд на Минщине конфисковал у пенсионера "в собственность государства" лошадь с повозкой. За что?

Опубликовано: 29.01.2025 17:27 , Обновлено: 29.01.2025

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл в октябре прошлого года. Точнее, случай не самый уникальный, а вот "средства совершения преступления" — вполне. Так, Червенский суд на Минщине признал виновным 60-летнего белоруса и конфисковал у него лошадь вместе с гужевой повозкой.

По данным следствия, 10 октября 2024 года около деревни Нежевка Червенского района пенсионер обнаружил мёртвую самку европейской косули. После этого, как утверждают в прокуратуре, обвиняемый с помощью топора и ножа разделал животное стоимостью 120 БВ (5040 рублей), привёз на гужевой повозке домой и хранил разделанную тушу до момента, когда пришла милиция.

В итоге прокуратура Червенского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении пенсионера, которому инкриминировали незаконную разделку диких животных, относящихся к объектам охоты, в том числе погибших, и перемещение их частей в крупном размере. В ведомстве заявили, что мужчина признал вину в полном объёме и раскаялся.

Впоследствии суд Червенского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.282-1 УК РБ обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 90 БВ (3078 рублей), а также конфисковали у мужчины “средства совершения преступления”, которыми сочли лошадь и гужевую повозку. В прокуратуре добавили, что всё это пойдёт “в собственность государства”.

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