Мужчина купил квартиру в Минске и обнаружил в ней два трупа "в стадии гнилостных изменений". Что случилось?

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Опубликовано: 28.01.2025 13:56 , Обновлено: 28.01.2025

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали о необычном случае, который произошёл в декабре прошлого года. Так, в милицию обратился мужчина и сообщил, что не может попасть в квартиру, которую купил несколько дней назад. Бывшие хозяева не отвечали на звонки, а входная дверь была заперта изнутри...

Вскрыв замки и войдя в квартиру, новый собственник обнаружил два мужских трупа 1986 и 1973 года рождения “в стадии гнилостных изменений”, сообщили в ведомстве. Там добавили, что на место тут же выбыла следственно-оперативная группа, а судмедэксперты обнаружили следы от инъекций.

Позже правоохранители установили, что бывший хозяин квартиры вместе со своим другом приобрели “кристаллический порошок белого цвета” и с его помощью отпраздновали удачную сделку по продаже недвижимости. Согласно выводам экспертов, смерть мужчин наступила от острой интоксикации метадоном, концентрация которого была летальной.

“Во внутренних органах погибших также обнаружены фенобарбитал, трамадол, зопиклон, прегаболин, кветиапин – многие из обнаруженных веществ включены в Республиканский перечень наркотических средств, оказывающие специфическое действие на нервную систему и весь организм человека”, — добавили в Госкомитете судебных экспертиз.

















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