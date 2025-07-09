На Витебщине заметили "торнадоопасные суперячейки"

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Опубликовано: 09.07.2025 17:42 , Обновлено: 09.07.2025

На северо-востоке Витебской области (Беларусь) зафиксировали появление опасных погодных явлений — торнадоопасных суперячеек (особо мощных грозовых образований). По данным метеорологов, они движутся в направлении Псковской области России.

[info_b]Торнадоопасные суперячейки - это очень мощные, вращающиеся грозовые облака, которые имеют высокую вероятность образования торнадо. Они характеризуются наличием мезоциклона – вращающегося восходящего потока воздуха, который может привести к формированию торнадо.[/info_b]

Фотографии этих ячеек опубликовали в телеграм-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб”.

Источник: "Метеовайб"

Источник: "Метеовайб"

“Они очень электроактивны и сопровождаются шквалистым ветром и крупным градом”, — сообщили в тг-канале.

Источник: "Метеовайб"

Источник: "Метеовайб"

Специалисты обратили внимание на данные таймлапс-съемки (ускоренной видеофиксации). Согласно их анализу, на первом кадре в верхнем правом углу отчетливо просматривается формирование воронкообразного облака под основанием мезоциклона.