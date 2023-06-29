На Витебщине пьяный пастух угнал и разбил трактор, а потом сжег сторожку
Пастух из Миорского района за один вечер совершил сразу несколько нарушений по линии ГАИ и «заработал» уголовную статью.
35-летний мужчина пас коров, выпивал. В какой-то момент спиртное закончилось, а до ближайшего магазина несколько километров. Пешком идти он не захотел, поэтому решил съездить за добавкой на стоящем неподалеку казенном тракторе: ключи были в зажигании, а водителя на месте не было.
На Гомельщине под фурой обрушился мост
Не имея водительских прав, сельчанин завел трактор и поехал, но не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Оставив место ДТП, на соседнем поле мужчина заметил сторожку и устроился там на ночлег, а чтобы согреться развел огонь. Вскоре пламя уничтожило его временное жилище. Сам сельчанин спасся, но получил ожоги.
Возбуждено уголовное дело, рассказалив УВД Витебского облисполкома.
Под Дзержинском автомобиль влетел в подземный переход. Есть жертвы