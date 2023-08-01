На видео попало, как в Казахстане жители 16-этажки бросали детей в окна и прыгали сами из-за пожара
Днем 1 августа в Казахстане, в городе Алматы, в 16-этажном доме произошел пожар. Спасаясь от огня, люди выбрасывали детей и прыгали сами на маты, расположенные внизу.
По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пожара. Снизу их ловили на матрасы. На видео видно, как женщина с окна шестого этажа скинула на мат ребенка, а потом прыгнула сама. Судя по видео, она получила травму, так как ее унесли неподвижную, написал tengrinews.kz.
Люди говорили, что пожарные не смогли воспользоваться эвакуационной лестницей, потому что выходы к ней были захламлены вещами людей.
В МЧС рассказали, что когда они прибыли к месту, то обнаружили, что открытым пламенем горит квартира на пятом этаже. Также горели электрические кабеля в лифтовой шахте. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек.
[Telegram_widget url=“https://t.me/qr_tjm/6225”]
Пожар потушили. Причина возгорания устанавливается. О пострадавших, на момент написания материала, информации не было.
Ранее Телеграф писал, что в Щучине слесарь закурил в канализации и взорвался:
В Щучине слесарь закурил в канализации и взорвался
«Сейчас взорвётся!» — В ДТП под Витебском сгорела фура с опасным грузом