На видео попало, как в Казахстане жители 16-этажки бросали детей в окна и прыгали сами из-за пожара

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2023 17:58 , Обновлено: 01.08.2023

Днем 1 августа в Казахстане, в городе Алматы, в 16-этажном доме произошел пожар. Спасаясь от огня, люди выбрасывали детей и прыгали сами на маты, расположенные внизу.

По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пожара. Снизу их ловили на матрасы. На видео видно, как женщина с окна шестого этажа скинула на мат ребенка, а потом прыгнула сама. Судя по видео, она получила травму, так как ее унесли неподвижную, написал tengrinews.kz.

Люди говорили, что пожарные не смогли воспользоваться эвакуационной лестницей, потому что выходы к ней были захламлены вещами людей.

В МЧС рассказали, что когда они прибыли к месту, то обнаружили, что открытым пламенем горит квартира на пятом этаже. Также горели электрические кабеля в лифтовой шахте. Спасатели по лестничному маршу эвакуировали 250-300 человек.

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Пожар потушили. Причина возгорания устанавливается. О пострадавших, на момент написания материала, информации не было.

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