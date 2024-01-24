На трассе под Кричевом фура подмяла под себя легковушку на встречке – двое погибших

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Опубликовано: 24.01.2024 12:05 , Обновлено: 24.01.2024

Серьёзная авария произошла утром 24 января под Кричевом Могилёвской области: грузовой МАЗ вылетел на полосу встречного движения и подмял под себя легковую LADA. Подробности ДТП рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным ведомства, авария случилась около 8:30 на 37-м километре трассы “Граница РФ-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи”.

Как полагают следователи, которые совместно с сотрудниками Госавтоинспекции работали на месте происшествия, спровоцировал ДТП водитель фуры. По предварительной информации, тот не справился с управлением грузовика, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковую LADA. Судя по фотографиям и видео, опубликованным МВД с места происшествия, фура в буквальном смысле подмяла под себя переднюю часть леговушки.

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Спасти 42-летнего водителя и одну из пассажирок легковушки медикам не удалось, ещё одну женщину - пассажирку LADA 38 лет - доставили в больницу с многочисленными травмами.

Напомним, на ближайшие дни синоптики спрогнозировали для Беларуси новую порцию непогоды из-за очередного навигающегося фронта, который несет с собой осадки. В связи с этим Госавтоинспекция призвала водителей «максимально обозначить свое присутствие» и снизить скорость.

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