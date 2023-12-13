На Мозырском НПЗ погиб работник во время пожара

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Опубликовано: 13.12.2023 09:47 , Обновлено: 13.12.2023

В результате пожара на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе 13 декабря погиб рабочий. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС). Там также рассказали некоторые подробности произошедшего.

После того, как подразделение МЧС ликвидировало возгорание, на отметке 34 метра на верхнем ярусе комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков обнаружили тело погибшего работника предприятия.

По предварительной версии, озвученной в ведомстве, пожар на установке вспыхнул из-за разгерметизации реакторного блока установки - загорелась вышедшая углеводородсодержащая смесь.

Точные причины и все обстоятельства инцидента ещё предстоит установить специалистам.

В пресс-службе самого предприятия также сообщили о смерти сотрудника и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

На предприятии также заявили, что технологический процесс в результате инцидента нарушен не был и все объекты завода “работают в обычном режиме”.

Отметим, что установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, по заявлению самого Мозырского НПЗ, является их “крупнейшим энергоэффективным инвестпроеком”, о реализации которого предприятие отчиталось буквально в прошлом месяце.

Ранее Телеграф сообщил, что это далеко не первый инцидент на предприятии в 2023 году. В январе сотрудникам МЧС пришлось дважды за неделю ликвидировать факельное горение на одной из секций комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Тогда обошлось без пострадавших.

На Мозырском НПЗ во второй раз за неделю случился пожар

В августе спасателям пришлось тушить факельное горение на установке по производству бензина, а в октябре — пожар в насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

В МЧС сообщили об очередном пожаре на Мозырском НПЗ – есть пострадавший