На Мозырском НПЗ во второй раз за неделю случился пожар

Опубликовано: 23.01.2023 11:39 , Обновлено: 23.01.2023

В ночь на 23 января на территории «Мозырского НПЗ» в Гомельской области произошел пожар, сообщили в МЧС. Это уже второй такой случай за последние пять дней.

По информации спасателей, в 03:32 поступило сообщение «о выходе водородосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков». В эксплуатацию установку еще не ввели, сейчас там проводят пусконаладочные работы.

МЧСники охлаждали технологические конструкции с целью их защиты.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили там.

Отметим, что 19 января на этой же установке также произошел пожар. В МЧС сообщали, что в результате разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход гидрогенизата с последующим горением.