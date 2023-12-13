В МЧС сообщили об очередном пожаре на Мозырском НПЗ – есть пострадавший

Опубликовано: 13.12.2023 07:54 , Обновлено: 13.12.2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) утром в среду, 13 декабря, сообщили о выезде спасателей на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области. По предварительным данным, там произошло возгорание. Не обошлось без пострадавших.

В ведомстве пока озвучили лишь предварительную информацию, пообещав чуть позже сообщить подробности произошедшего.

“Подразделения МЧС работали по сообщению о возгорании на территории ОАО “Мозырский НПЗ” в г.Мозыре-11 Гомельской области”, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, что это далеко не первый инцидент на предприятии в 2023 году. В январе сотрудникам МЧС пришлось дважды за неделю ликвидировать факельное горение на одной из секций комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Тогда обошлось без пострадавших.

На Мозырском НПЗ во второй раз за неделю случился пожар

В августе спасателям пришлось тушить факельное горение на установке по производству бензина, а в октябре - пожар в насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

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