До Br1110. Белорус навел в доме порядок и попал на штраф. Как так?

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Опубликовано: 17.08.2023 15:24 , Обновлено: 17.08.2023

Сельчанин из деревни Ласицк (Пинский район) навел на своем подворье порядок. Но потом он сделал то, за что ему грозит крупный штраф.

Сотрудники природоохранной инспекции выяснили, что мусор, который образовался после уборки двора, мужчина просто собрал в пакеты и выбросил на опушку леса.

Штраф до 1110 рублей. В ГТК рассказали, сколько белорусы могут ездить на нерастаможенной машине

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Тем самым сельчанин нарушил природоохранное законодательство Беларуси «Об обращении с отходами». Мужчину привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф до тридцати базовых величин (до 1110 рубля), сообщил “Пинский телеграм”.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в милиции напомнили, что за курение «не там» белорусам грозит штраф. А что насчет вейпа?

До Br148. В милиции напомнили, что за курение «не там» белорусам грозит штраф. А что насчет вейпа?