До Br148. В милиции напомнили, что за курение «не там» белорусам грозит штраф. А что насчет вейпа?

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Опубликовано: 14.08.2023 15:52 , Обновлено: 14.08.2023

Во время летнего отдыха милиция усилила контроль за порядком в местах массового отдыха. Одно из частых нарушений: курение в неустановленном месте. В милиции пояснили, грозит ли наказание, если курить не обычную сигарету, а вейп?

Юрий Кириллов, участковый инспектор милиции Фрунзенского РУВД Минска, рассказал, что отдыхающие любят покурить в местах массового отдыха. Бывает, что некоторые начинают спорить, мол, у них не сигарета, а вейп. Однако, как пояснил милиционер, это не имеет значения, пишет”СБ Беларусь Сегодня”.

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“Законодатель четко предусмотрел: к курению относится употребление табачных изделий, использование электронных систем курения и систем для потребления табака”, - напомнил он.

За желание закурить в неустановленных для этого местах предусмотрена административная ответственность со штрафом до четырех базовых величин (до 148 рублей сегодня).

Ранее Телеграф писал о том, что делать белорусам, чьи соседи курят на лестничной клетке:

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