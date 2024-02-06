На Гродненщине в лобовом ДТП с автобусом погибла женщина-водитель

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Опубликовано: 06.02.2024 13:11 , Обновлено: 06.02.2024

Около 9 часов утра во вторник, 6 февраля, в деревне Манчицы Свислочского района Гродненской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Ауди» столкнулся с автобусом «МАЗ». В легковом авто были две женщины, одна из них погибла.

За рулем «Ауди» была 56-летняя женщина-водитель, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Рядом сидела пассажирка.

«Во время проезда по деревне Манчицы на закруглении дороги водитель не учла дорожные и погодные условия, в результате чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась со встречным автобусом «МАЗ», которым управлял 44-летний мужчина», – рассказали в пресс-службе ГАИ Гродно.

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В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте. Пассажирку «Ауди» с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В ГАИ отметили, что ни водитель, ни пассажир «Ауди» не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту происшествия назначили проверку.

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