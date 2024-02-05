В Минске из-за столкновения автобусов четверо взрослых и пять детей попали в РНПЦ травматологии

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Опубликовано: 05.02.2024 13:43 , Обновлено: 05.02.2024

В понедельник, 5 февраля, в Минске на улице Семашко столкнулись два автобуса, об этом сообщили в ГАИ Минска. Авария произошла вблизи здания №8/1, недалеко от остановки «9-я больница». В ДТП пострадали пассажиры. В том числе дети.

По информации инспекции, столкновение было «попутное», у одного из автобусов повреждена передняя часть, у другого – задняя.

Минздрав сообщил, что в ДТП пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. Их доставили в больницу.

«Девять пассажиров двух автобусов, которые пострадали в ДТП в Минске, доставлены в РНПЦ травматологии и ортопедии, больницу скорой медицинской помощи, столичную больницу №10 и Минскую областную больницу», – сообщили в Министерстве.

По предварительной информации специалистов скорой медицинской помощи, которые работали на месте происшествия, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица .

«Всем пострадавшим проводятся диагностические исследования, после проведения которых будет назначено лечение», – заверили в Минздраве.

В ГАИ Минска показали фото и видео с места происшествия.

Ранее Телеграф писал, что в Пинском районе 2 февраля примерно в 10 часов утра пассажирский автобус МАЗ наехал на стоявший у дороги легковой автомобиль, который в результате удара наехал на пешеходов.

Под Пинском автобус откинул легковушку на пешеходов