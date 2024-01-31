Недалеко от Бреста в лобовом ДТП погибли два человека

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Опубликовано: 31.01.2024 09:24 , Обновлено: 31.01.2024

В последний день января на 120-м километре автодороги Р-85 «Слоним – Высокое» произошла дорожная трагедия. В полшестого утра в районе деревни Полевая Речица лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Citroën и грузовой Mercedes.

В аварии погибли 40-летний водитель «Ситроена», житель Гродненской области, и его 31-летний пассажир, сообщили в МВД.

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На место ДТП прибыли инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа.

Движение на этом участке ограничили. В МВД обратились к водителям с просьбой выбирать альтернативные маршруты объезда.

Ранее Телеграф писал, что 21 января в Солигорском районе Минской области произошло серьёзное лобовое ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в МВД Беларуси, в аварии погиб 8-летний ребенок, ещё одну девочку 12 лет, а также 51-летнюю женщину с травмами медики доставили в больницу.

Под Солигорском в лобовом ДТП погиб 8-летний ребенок