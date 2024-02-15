На Брестчине Toyota влетела на встречке в лесовоз – водитель погиб

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Опубликовано: 15.02.2024 12:19 , Обновлено: 15.02.2024

В четверг, 15 февраля, около десяти утра в Малоритском районе Брестской области произошло смертельное ДТП с участием лесовоза и легкового авто.

По предварительной информации, 38-летний житель Бреста за рулем автомобиля «Toyota» двигался по автодороге Р-17 «Брест – граница Украины» и на 47-м километре дороги выехал на встречную полосу, сообщили в ГАИ Брестской области. И столкнулся с лесовозом «МАЗ».

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Водитель «Toyota» погиб на месте, уведомили в ГАИ. Но не проинформировали, получил ли травмы 44-летний водитель лесовоза, тоже брестчанин.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

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