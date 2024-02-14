На безбилетника в Минске возбудили уголовное дело. За что?

Опубликовано: 14.02.2024 12:43 , Обновлено: 14.02.2024

На прием к участковому инспектору пришел минчанин, сообщило издание «Беларусь сегодня». Он рассказал, что получил письмо из отдела принудительного исполнения о том, что не уплатил штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Хотя, по словам мужчины, он им не пользуется. Дальше вскрылись интересные подробности, казалось бы, не самого криминального поступка, но с вполне серьезным предусмотренным наказанием.

Незадолго до этого визита другой минчанин решил проехать в общественном транспорте зайцем и попался контролерам. А чтобы не платить штраф, назвался именем другого человека, которому впоследствии и пришло уведомление, описанное выше.

Выяснилось, что чужим именем представился бывший коллега потерпевшего, с которым раньше они работали в одной организации.

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«Думал, за это ничего не будет»

Нарушителя быстро нашли. При беседе с милиционером мужчина пояснил: «думал, за это ничего не будет». Но оказалось – «будет». Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело «за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных».

«Представление чужим именем наказывается общественными работами или штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок», – проинформировал участковый инспектор Октябрьского РУВД Минска Евгений Шахрай.

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