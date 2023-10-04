Белорусов начали предупреждать по телефону о "незаконном хранении" 1000 рублей. Что происходит?

Опубликовано: 04.10.2023 12:50 , Обновлено: 04.10.2023

Жителям Беларуси начали звонить по телефону и предупреждать, что они якобы нарушают закон, храня на руках определенную сумму денег. В официальном Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома пояснили, что происходит.

Там сообщили, что недавно в Октябрьское РУВД города Гродно обратилась женщина. Она рассказала, что ей позвонили люди и представились «сотрудниками банка». Они спросили, какая сумма денег у нее есть на руках на данный момент.

После того, как женщина ответила, что сумма составляет 1000 белорусских рублей, незнакомые убедили жительницу Гродно, что она нарушила закон, якобы «на руках можно иметь не более 500 рублей».

После этого звонка женщина испугалась и пошла в банк, чтобы перевести деньги на указанный счет. Однако ей повезло, поскольку настоящий сотрудник финансового учреждения поинтересовался её историей и рассказал о том, что женщине позвонили злоумышленники, никакие деньги переводить не нужно.

В милиции подчеркнули, что это “новый способ обмана” белорусов мошенниками.

«Уважаемые граждане! Мы просим вас быть бдительными. Злоумышленники не стоят на месте. Каждый день они придумывают все новые способы обмана. Помните, что реальные сотрудники банка никогда не будут узнавать у вас информацию о ваших платежных картах, а тем более требовать перевести деньги на какие-либо счета», – предупредили в УВД Гродненского облисполкома.

А ранее Телеграф писал, что мошенники модернизировали уже давно практикуемую ими схему. Стать жертвой можно даже позвонив в «милицию». В милиции рассказали, что на этот раз придумали злоумышленники.

Мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»

Кроме того, в Беларуси также распространена схема мошенничества, когда “работодатели” выманивают у людей деньги. Об этом предупредили в Банке БелВЭБ и рассказали, как не дать себя обмануть.

В Беларуси появились «работодатели», которые, вместо зарплаты, забирают деньги. Что нужно знать?