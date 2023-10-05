На Беларусь нахлынула новая волна мошенничества от имени "госструктур". Когда нельзя верить?

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Опубликовано: 05.10.2023 10:01 , Обновлено: 05.10.2023

В Беларуси в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники представляются работниками государственных органов и выманивают у людей деньги. Какие случаи уже были и о чем необходимо знать, чтобы себя обезопасить, читайте в этом материале.

“Госконтроль”

Например, злоумышленники под видом специалистов из Комитета государственного контроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга звонят с виртуального телефонного номера через интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram). Под разными предлогами они пытаются выманить у белорусов денежные средства.

Вариантов как они совершают кражу здесь может быть уйма: предоставление данных банковской карты, пароли от Интернет-банкинга и SMS сообщений, просьба оформить на свое имя кредиты, произвести установку вредоносного программного обеспечения, либо просто перевести деньги на указанный счет.

Стоит отметить, что их уловки достаточно изощренные. Мошенники могут присылать через мессенджеры фотографии фальшивых служебных удостоверений работников правоохранительных и контролирующих органов. А также иные документы, не имеющие связи с реальностью.

[info_b]Комитет госконтроля Беларуси уже предупредил людей о том, что правоохранительные органы нашей страны не звонят гражданам через мессенджеры, не предлагают таким образом принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях и иных действиях по изобличению преступников .[/info_b]

“Сотрудники банков”

Также белорусам могут звонить «сотрудники банков». Так, 3 октября в БелТА писали о том, что мошенники обманными путями заставили минчанку оформить кредит на сумму более Br5 тыс. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения и по телефону инструктировал женщину, где и какую сумму она должна взять.

Таким образом она оформила кредит и отправила деньги на указанный неизвестным звонившим счет. К сожалению, только после совершенного действия минчанка поняла, что ее обманули аферисты. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

[info_b]Милиция уточнила, что работники банков никогда не звонят белорусам в мессенджере с просьбами оформить кредит .[/info_b]

“Белэнерго”

Казалось бы, что аферисты могут придумать насчет ГПО «Белэнерго»? Но и здесь они нашли способ украсть личные данные и забрать деньги белорусов обманным путем.

Мошенники от имени государственной энергетической компании размещают в социальных сетях фейковую рекламу. В ней упоминается ГПО «Белэнерго» с отсылкой к некому государственному проекту с указанием фейковой ссылки на сайт мошенников. Компания уже попросила белорусов не верить этому и не переходить по данным ссылкам.

Подобных случаев бывает очень много, поэтому белорусам следует быть предельно осторожными. Если вам звонят л.ли которые называют себя сотрудниками банков, госучреждений через мессенджеры, не нужно поддаваться уговорам, сообщать свои конфиденциальные данные, нельзя устанавливать никакие приложения на телефон или компьютер, называть пароли, предоставлять доступ к уже установленным приложениям. Не следует верить и оформлять кредиты, переводить деньги на какие-то счета.

[info_b]Вы попались на уловку аферистов и на ваше имя оформили кредит? По словам юриста Юрия Готовко, его все равно придется выплачивать. Финансовое учреждение исполнило по договору свои обязательства и передало необходимую сумму, а обязательства человека – выплатить ее. Иначе банк имеет право обратиться в суд и затем взыскать деньги в принудительном порядке. В том случае, если мошенники, которые взяли на вас кредит, будут найдены и привлечены к уголовной ответственности, можно будет ставить вопрос о возмещении материального ущерба. Однако, по словам юриста, здесь важна одна вещь: это не снимает с человека обязанности платить по кредитному договору, речь идет лишь о возмещении ему материального ущерба со стороны аферистов.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что жителям Беларуси начали звонить по телефону и предупреждать, что они якобы нарушают закон, храня на руках определенную сумму денег. Что происходит?

Белорусов начали предупреждать по телефону о «незаконном хранении» 1000 рублей. Что происходит?