МВД Беларуси признало объединение "Вольныя Купалаўцы" экстремистским формированием

Опубликовано: 14.12.2024 12:34 , Обновлено: 14.12.2024

Министерство внутренних дел Беларуси признало экстремистским формированием объединение бывших актёров Купаловского театра "Вольныя Купалаўцы". Согласно информации в обновлённом списке на сайте МВД, такое решение ведомство приняло 13 декабря. Помимо самого объединения, экстремистскими также признали его Telegram-каналы.

В официальном списке организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД, значится, что «группа граждан из числа создателей, администраторов и участников сообщества “Вольныя Купалаўцы” осуществляет экстремистскую деятельность». По данным ведомства, в её состав входят 8 человек.

В связи с этим МВД признало объединение бывших актёров Национального академического театра имени Янки Купалы экстремистским формированием, деятельность которого подпадает под статью 361-1 УК РБ. Согласно ей, за создание организации, которая «направлена на реабилитацию нацизма», а также за руководство ею грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом или без.

Вместе с тем за участие в экстремистском формировании «в целях совершения преступления экстремистской направленности», согласно УК РБ, грозит ограничение свободы на срок до 4 лет или тюрьма на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без.

[info_b]К слову, на сегодняшний день в «экстремистском списке», который формируют КГБ и МВД, уже более 250 формирований, деятельность которых в Беларуси запрещена.[/info_b]

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