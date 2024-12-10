СК объявил о "специальном производстве" против признанного в Беларуси террористическим "Полка Калиновского"
В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении пяти участников организации "Полк Калиновского", которую в нашей стране признали террористической, начали специальное производство. В СК заявили, что в состав формирования вошли "наиболее радикальные представители экстремистских ячеек", которые "скооперировались в незаконное вооружённое формирование на территории Украины".
По данным Следственного комитета, в 2022 году несколько белорусов, которые, как утверждают в ведомстве, “преследовали цели по захвату государственной власти преступным путём”, “продвигали идеи шовинизма, расовой и национальной вражды”, а также “скрывались от уголовного преследования”, создали в Украине “преступную организацию” под названием «Полк Калиновского».
В СК заявили, что участники формирования “объединены идеей дальнейшего вторжения в Беларусь для инициирования вооружённых столкновений с правоохранительными органами и вооружёнными силами” нашей страны. По мнению следователей, члены “Полка Калиновского” стремятся “насильственно изменить конституционный строй, захватить государственную власть и ликвидировать граждан, несогласных с пропагандируемой ими идеологией”.
[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]
Так, речь идёт о пяти участниках “Полка Калиновского”, а именно:
- Бигель Артём Викторович, 07.08.1980 года рождения,
- Грановский Вячеслав Викторович, 22.02.1999 года рождения,
- Киреев Игнатий Геннадьевич, 20.12.1988 года рождения,
- Махомет Анастасия Андреевна, 28.05.1992 года рождения,
- Мельников Ян Викторович, 08.09.1993 года рождения.
По каким статьям начали спецпроизводство?
Действия участников признанной в Беларуси террористической организацией СК квалифицировал по следующим статьям Уголовного кодекса, “в зависимости от роли каждого”:
- ст. 285 — “Создание преступной организации либо участие в ней”;
- ст. 361 — “Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”;
- ст. 357 — “Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти”;
- ст. 361-1 — “Создание экстремистского формирования либо участие в нём”;
- ст. 361-3 — “Участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании или вооружённом конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию”;
- ст. 361-4 — “Содействие экстремистской деятельности”;
- ст. 361-5 — “Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности”;
- ст. 369-1 — “Дискредитация Республики Беларусь”;
- ст. 289 — “Акт терроризма”;
- ст. 309 — “Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения”;
- ст. 290-4 — “Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней;
- ст. 290-5 — “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”.
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