СК объявил о "специальном производстве" против признанного в Беларуси террористическим "Полка Калиновского"

Опубликовано: 10.12.2024 19:04 , Обновлено: 10.12.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении пяти участников организации "Полк Калиновского", которую в нашей стране признали террористической, начали специальное производство. В СК заявили, что в состав формирования вошли "наиболее радикальные представители экстремистских ячеек", которые "скооперировались в незаконное вооружённое формирование на территории Украины".

По данным Следственного комитета, в 2022 году несколько белорусов, которые, как утверждают в ведомстве, “преследовали цели по захвату государственной власти преступным путём”, “продвигали идеи шовинизма, расовой и национальной вражды”, а также “скрывались от уголовного преследования”, создали в Украине “преступную организацию” под названием «Полк Калиновского».

В СК заявили, что участники формирования “объединены идеей дальнейшего вторжения в Беларусь для инициирования вооружённых столкновений с правоохранительными органами и вооружёнными силами” нашей страны. По мнению следователей, члены “Полка Калиновского” стремятся “насильственно изменить конституционный строй, захватить государственную власть и ликвидировать граждан, несогласных с пропагандируемой ими идеологией”.

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

Так, речь идёт о пяти участниках “Полка Калиновского”, а именно:

Бигель Артём Викторович, 07.08.1980 года рождения, Грановский Вячеслав Викторович, 22.02.1999 года рождения, Киреев Игнатий Геннадьевич, 20.12.1988 года рождения, Махомет Анастасия Андреевна, 28.05.1992 года рождения, Мельников Ян Викторович, 08.09.1993 года рождения.

По каким статьям начали спецпроизводство?

Действия участников признанной в Беларуси террористической организацией СК квалифицировал по следующим статьям Уголовного кодекса, “в зависимости от роли каждого”:

ст. 285 — “Создание преступной организации либо участие в ней”;

ст. 361 — “Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”;

ст. 357 — “Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти”;

ст. 361-1 — “Создание экстремистского формирования либо участие в нём”;

ст. 361-3 — “Участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании или вооружённом конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию”;

ст. 361-4 — “Содействие экстремистской деятельности”;

ст. 361-5 — “Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности”;

ст. 369-1 — “Дискредитация Республики Беларусь”;

ст. 289 — “Акт терроризма”;

ст. 309 — “Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения”;

ст. 290-4 — “Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней;

ст. 290-5 — “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”.

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