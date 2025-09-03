МВД Беларуси опровергло «письма от имени министра» о насилии военных над детьми

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Опубликовано: 03.09.2025 16:33 , Обновлено: 03.09.2025

Министерство внутренних дел прокомментировало массовую рассылку писем в школы и детские сады о «всплеске случаев сексуального насилия в отношении детей со стороны отдельных военнослужащих». В ведомстве заявили, что сообщения, отправленные «от имени министра», являются фейком, а их цель — «дискредитация органов власти и создание паники в обществе».

Заместитель начальника ГУПК МВД Александр Рингевич заявил: «Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано».

Ведомство призвало белорусов доверять только проверенной информации из официальных источников. Там заверили, что обстановка в республике «спокойная и находится под контролем милиции».

Фото: t.me/pressmvd

Как сообщали журналисты Telegraf.news ранее, в письмах, якобы подписанных главой МВД Кубраковым, содержалось утверждение о «росте инцидентов», связанных с преступлениями в отношении детей со стороны прибывших в Беларусь на учения военных.

Кроме того, авторы письма поручили сотрудникам учреждений образования разместить на стендах некие «инструктажи» и прислать фотоотчёт в подтверждение.

Белорусским школам устроили массовую рассылку писем с поручениями «от имени МВД»

В МВД ещё раз предупредили об ответственности за распространение недостоверной информации. В ведомстве напомнили, что за опубликование ложных сведений, порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность.

МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?