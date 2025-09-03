Белорусским школам устроили массовую рассылку писем с поручениями «от имени МВД»

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Опубликовано: 03.09.2025 10:30 , Обновлено: 03.09.2025

В Беларуси зафиксировали массовую рассылку писем, похожих на официальные документы Министерства внутренних дел. Кто-то отправил их в школы и детские сады.

Как заявил телеграм-канал «Говорит Гомель|Гомельщина», эти сообщения не имеют никакого отношения к МВД и выполнены с грубыми ошибками. В «документе от имени МВД», якобы подписанном министром Кубраковым, утверждается, что в связи с совместными военными учениями на территории Беларуси зафиксировали «рост инцидентов, связанных с преступлениями против несовершеннолетних».

Фото: t.me/govoritgomel

Далее в тексте содержится поручение руководству школ и детских садов разместить некие «материалы инструктажа» на стендах объявлений и выслать фотоотчет на электронный адрес, указанный в сопроводительном письме.

Источник обнаружил в письме несколько признаков подделки. Во-первых , по их наблюдению, в письмах используется искажённая государственная символика.

Во-вторых , там нашли ошибки в официальных наименованиях госорганов.

В-третьих , по информации канала, рассылка велась с адресов электронной почты, не принадлежащих белорусскому домену .by.

Кроме того, как заявили авторы, сам документ не соответствует стандартам делопроизводства. Подпись министра выглядит как вставленное изображение, отсутствуют другие необходимые реквизиты.

Часть текста на скриншоте скрыта. Вероятно, там описывались вымышленные происшествия.

Белорусов призвали проявлять бдительность, игнорировать такие сообщения и оперативно информировать компетентные органы о таких рассылках.

Весной журналисты Telegraf.news рассказывали о предупреждениях МВД, что может грозить за распространение «фейков, которые порождают панику».

МВД предупредило белорусов о последствиях за распространение «фейков, которые порождают панику». Что произошло?