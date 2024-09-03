"Мусорка отправилась погулять" — Минчане показали, как улица с припаркованными авто в считанные минуты превратилась в реку

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2024 09:33 , Обновлено: 03.09.2024

В понедельник после обеда столицу Беларуси накрыла непогода. Если в некоторых районах Минска жители делились фотографиями ливня, то в других в дело пошёл град. Судя по видео, больше всего досталось Лошице: там сентябрьский дождь залил улицы так, что от машин остались практически верхушки. Как всегда, активные пользователи соцсетей не остались в стороне и поделились увиденным.

В «Минсктрансе» [link href=“https://t.me/minsktrans_official/15405” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что «в связи с погодными условиями» пришлось остановить движение общественного транспорта, из-за чего некоторые белорусы ждали трамваи, автобусы и троллейбусы с опозданием до 50 минут.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=i1KFlEPb8oY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjg2NjY

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики Белгидромета продлили красный уровень метеоопасности, выписанный в минувшую пятницу, для Гомельской области ещё на три дня. Согласно их прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность в регионе будет сохранятся как минимум до четверга. 5 сентября. Узнали, как будет складываться метеорологическая ситуация в остальных областях страны.

Синоптики продлили на три дня красный уровень опасности на Гомельщине из-за жары. А что в других регионах?