В Минсвязи предупредили белорусов об опасности "точной копии" агентства БелТА

Опубликовано: 12.12.2023 13:23 , Обновлено: 12.12.2023

Министерство связи Беларуси сообщило, что в Интернете появился сайт, похожий на государственное агенство БелТА. По словам чиновников, его создали мошенники с целью фишинга. При этом на самом сайте-клоне размещена новость о создании в стране центра по борьбе с кибер-преступностью.

В Минсвязи отметили, что фальшивый сайт “является точной копией официального сайта информационного агентства БЕЛТА”.

“Мы хотим подчеркнуть, что данный сайт является поддельным и не имеет никакого отношения ни к Белорусскому телеграфному агентству, ни к Министерству связи и информатизации Республики Беларусь. Вся информация, размещенная на нем, является ложной и недостоверной”, - заявили в ведомстве.

Там предупредили, что переходить по ссылкам на этом сайте опасно, так как мошенники могут получить доступ к персональным данным доверчивых белорусов.

В Минсвязи рассказали, что уже ограничили доступ к сайту и “в скором времени его работа будет остановлена”.

Ранее Телеграф сообщил, что Республиканское унитарное предприятие “Белпочта” предупредило белорусов о новой фишинговой схеме, которую придумали мошенники. Из-за неё клиенты по собственной невнимательности и доверчивости могут лишиться всех денег на банковской карте. Как не попасться на уловку мошенников?

Мошенники придумали новую обманную схему от имени «Белпочты». Как не лишиться всех денег на карте?