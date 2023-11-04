Мошенники придумали новую обманную схему от имени «Белпочты». Как не лишиться всех денег на карте?

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Опубликовано: 04.11.2023 18:06 , Обновлено: 04.11.2023

Республиканское унитарное предприятие "Белпочта" предупредило белорусов о новой фишинговой схеме, которую придумали мошенники. Из-за неё клиенты по собственной невнимательности и доверчивости могут лишиться всех денег на банковской карте. Как не попасться на уловку мошенников?

Суть схемы рассказали в пресс-службе самой “Белпочты”. Там пояснили, что для того, чтобы украсть деньги с карты злоумышленники отправляют в мессенджеры сообщение от имени республиканского почтового оператора. В нём человеку сообщают о необходимости “уточнения адреса доставки почтового отправления” и предлагают перейти по ссылке в интернете.

При переходе по ссылке невнимательный человек, не проверив адрес, по которому ему предлагают перейти, попадает на фишинговый сайт,стилизованный под официальный сайт “Белпочты”. Там клиента просят ввести свой адрес (якобы для доставки некоего почтового отправления) и внести небольшую сумму (в буквальном смысле - сущие копейки) - якобы это тариф за услугу “Белпочты”. Оплатить услугу мошенники предлагают прямо на этой странице - введя реквизиты банковской карты. Однако на самом деле, оплатив эту скромную сумму, можно лишиться всех средств с банковской карты, поскольку на деле человек просто передает банковские реквизиты преступникам.

Вот как выглядят подобные сообщения от мошенников и страничка, на которой предлагается оплатить “услуги “Белпочты”.

“Обращаем внимание, что РУП “Белпочта” не рассылает сообщения данного характера. Также просим клиентов быть внимательными при переходе по ссылкам в сети Интернет и напоминаем, что адрес официального сайта предприятия - BELPOST.BY”, - предупредил почтовый оператор.

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