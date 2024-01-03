Могло хватить одного вдоха – В Слониме кот спас хозяина от пожара

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Опубликовано: 03.01.2024 17:47 , Обновлено: 03.01.2024

В полдень 2 января слонимские спасатели получили сообщение, что в пятиэтажке на улице Франциска Скорины загорелась квартира.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту ЧП, из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, сообщили в МЧС. Пожарные эвакуировали жильцов из квартир пятого этажа и приступили к тушению.

Как оказалось, пожар случился в квартире 30-летнего мужчины. После того, как работники МЧС потушили огонь, от хозяина квартиры услышали историю его спасения.

Проснулся он от того, что услышал громкое мяуканье кота. Вскочил. В помещении дым. Оказалось, горит кухня. Сам потушить огонь попытался, но не смог – вместе с котом укрылся на балконе.

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Огонь повредил мебель, вещи в кухне. Придется делать ремонт – закопчены стены и потолок.

Даже один вдох может стать смертельным

Главное, что жив сам хозяин. Ведь во время пожара люди редко гибнут именно в огне.

[info_b]В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами горения привычных и полезных в быту вещей. Даже один вздох может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу.[/info_b]

При попытке самостоятельно потушить огонь хозяин все же получил термические ожоги, его отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, предположили в МЧС.

Ранее Телеграф писал, что в интернете появилось видео яркой огненной вспышки в районе станции Лучеса на юге Витебска. Местные жители сообщали, что слышали взрыв, после которого где-то пропало электричество, а где-то — вода. Что именно произошло в областном центре, в скором времени разъяснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве энергетики.

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