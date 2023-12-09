В Минске в ресторане загорелась елка. Что случилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2023 13:19 , Обновлено: 09.12.2023

Сотрудники Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД столицы 9 декабря по камерам видеонаблюдения увидели пожар в одном из ресторанов столицы. Приехала милиция. А пожарных так и не вызвали.

«В ходе отслеживания оперативной обстановки в столице, которая ведется круглосуточно, сотрудники Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД по камерам видеонаблюдения увидели возгорание в одном ресторанов столицы», – сообщила «Милиция Минска». К месту ЧП отправили ближайшие наряды милиции.

Позже в ресторане приступила к работе следственно-оперативная группа.

В одном из Телеграм-каналов появилось видео инцидента.

[Telegram_widget url=“https://t.me/koko_by/11499”]

По информации МЧС, причиной происшествия могло стать нарушение правил использования пиротехнического изделия.

В начале третьего ночи в зале ресторана загорелась елка, сообщил источник. В этот момент внутри было около 30 человек. Они вышли самостоятельно. Сотрудники ресторана заверили, что горение прекратилось «меньше чем через минуту».

В результате огнем закопчен потолок и предметы интерьера. Пострадавших нет, сообщил портал МЧС, пожарных не вызывали.

Советы столичной милиции по использованию петард и фейерверков:

пиротехнику покупайте только в специализированных магазинах и отделах;

тщательно изучите перед запуском инструкцию;

площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;

запрещается использовать пиротехнику в квартире, парках, общественных местах, где скапливается большое количество людей.

Ранее Телеграф писал, что выбор подходящей пиротехники может оказаться сложной задачей. И рассказал, как правильно поступить.

Новость Телеграф