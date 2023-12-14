Жители Витебска сняли "взрыв" и зарево над лесом. В МЧС заявили, что это другое

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Опубликовано: 14.12.2023 07:59 , Обновлено: 14.12.2023

Поздно вечером в среду, 13 декабря, в интернете появилось видео яркой огненной вспышки в районе станции Лучеса на юге Витебска. Местные жители сообщали, что слышали взрыв, после которого где-то пропало электричество, а где-то - вода. Что именно произошло в областном центре, в скором времени разъяснили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве энергетики.

В соцсетях под видео, на котором видно яркое оранжевое зарево над лесом, некоторые пользователи предположили, что произошёл взрыв и пожар на местной электроподстанции.

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Однако, в МЧС и Минэнерго заявили, что “информация о “взрыве на подстанции” не соответствует действительности” и объяснили, что именно случилось. Оказалось, что на линию электропередачи напряжением 110 кВ Витебск - Лучеса в районе деревни Лятохи Витебского района под тяжестью снега упало дерево, из-за чего произошло короткое замыкание. Именно оно вызвало яркую вспышку, которую могли наблюдать жители близлежащего района Витебска.

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“По прибытии подразделений МЧС (4 автоцистерны и 1 штабной автомобиль) к месту инцидента возгорания не было. В ходе разведки на земле обнаружен отгоревший электрический провод”, - рассказали о случившемся в МЧС.

Фото: МЧС РБ

При этом в Минэнерго подчеркнули, что “электроснабжение потребителей не нарушалось”, поскольку были задействованы резервные линии электропередачи.

После ЧП данный участок ЛЭП вывели в ремонт, а уже утром 14 декабря ведомство отчиталось о завершении ремонтных работ.

“Персоналом филиала “Витебские электрические сети” устранены нарушения, вызванные коротким замыканием на ЛЭП. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме”, - сообщили там.

Что же касается водоснабжения, что, по информации местного паблика ВКонтакте “ЧП|Витебск”, из-за перебоя на электросетях было остановлено насосное оборудование на водозаборе №4.