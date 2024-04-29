"Пришло СМС из "Белтелекома"- Минская милиция рассказала, как мошенники выманили $16 тыс. у пенсионерки

Опубликовано: 29.04.2024 13:26 , Обновлено: 05.07.2024

Телефонные мошенники не дремлют и придумывают новые методы выманивания денег. Об одном таком рассказала минская милиция. Хоть пенсионерка не поверила звонившим якобы сотрудникам "Белтелекома", у них все равно вышло "развести" ее.

С 71-летней жительницей Ленинского района Минска незнакомцы связались через мессенджер WhatsApp и предложили продлить пакет услуг на телевидение. “Представились, что они из “Белтелекома”. Я решила, что это, наверное, мошенники, потому что я слышала уже об этом, поэтому я положила трубку. Потом мне на телефон пришло СМС из “Белтелекома”, - рассказала пенсионерка.

В сообщении женщину попросили скачать некий файл, что она и сделала, установив при этом приложение, отметили в ГУВД Мингорисполкома. Затем минчанке позвонили якобы из “финансовой милиции” и рассказали, что с ее банковского счета списали средства. Чтобы обезопасить оставшиеся деньги, пенсионерке порекомендовали задекларировать их.

Женщина принесла в банк все свои сбережения (а это, по информации милиции, больше $16 тыс. ) и открыла там новый счет, куда и положила деньги. “На следующий день я пришла в банк, чтобы посмотреть и снять эти деньги. Денег на счету не было”, - поделилась минчанка.

Как рассказали в милиции, через приложение, которое женщина установила до этого, мошенники узнали все логины, пароли и коды для интернет-банкинга пенсионерки, так и украли деньги.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации.

Начальник службы безопасности предприятия “Белтелеком” Павел Давидович подчеркнул, что сотрудники оператора никогда не звонят на мессенджеры. “Если во время разговора у вас появились какие-либо сомнения, завершите звонок и перезвоните по официальному номеру единого центра обслуживания клиентов РУП “Белтелеком” 123”, - посоветовал он.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как мошенники для своих афер применяют технологии искусственного интеллекта. Они взламывают аккаунт жертвы в Telegram и с помощью нейросетей создают так называемый «кружок» (видеосообщение) с лицом и голосом владельца профиля.

Создали «кружок» с лицом и голосом. МВД Беларуси рассказало о новой схеме мошенников в Telegram