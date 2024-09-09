Порядка 70 гектаров. На Полесье произошел крупный лесной пожар

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Опубликовано: 09.09.2024 20:32 , Обновлено: 09.09.2024

В Министерстве лесного хозяйства сообщили о крупном пожаре в Полесском лесхозе. По информации ведомства, огнем охвачено около 50 гектаров территории, в основном болотистая местность. В МЧС сообщили о пожаре площадью порядка 70 гектаров на территории заказника "Ольманские болота".

Как рассказали в Минлесхозе, на ликвидацию очага стянули силы пяти лесхозов: Полесского, Столинского, Житковичского, Милошевичского, Мозырского опытного. По данным ведомства, пожар тушат десятки работников лесной отрасли, шесть вездеходов, свыше десяти единиц другой техники. Кроме того, привлекли авиацию МЧС.

Причину пожара пока не установили. Есть версия неосторожного обращения с огнем человеком.

В МЧС сообщили, что их авиаторы тушат пожар на территории заказника “Ольманские болота” на Брестчине. Тушение затруднило отсутствие подъездных путей и заболоченность местности.

По данным ведомства, для ликвидации пожара с воздуха привлекли два вертолета (Ми-8 и Ми-17).

Запреты и ограничения на посещение лесов в Беларуси

По состоянию на 20:20 9 сентября по большей части Беларуси ввели запрет на посещение лесов (красный цвет). Ограничения действуют только в следующих районах страны:

Дятловский район Гродненской области, Кореличский район Гродненской области, Новогрудский на Гродненщине, Ивьевский на Гродненщине, Воложинский район Минской области, Молодечненский район Минской области, Мядельский на Минщине, Смолевичский на Минщине, Крупский в Минской области, Борисовский в Минской области, Чашникский район в Витебской области, Лепельский район в Витебской области, Городокский на Витебщине, Россонский, Верхнедвинский, Миорский, Шарковщинский, Глубокский в Витебской области, Браславский на Витебщине.

Скриншот: mlh.by

Как могут наказать за нарушение требований в лесах

Согласно ст. 16.21 КоАП Беларуси, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение грозит штраф до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Если же при нарушении требований произошло уничтожение или повреждение леса либо торфяников, сумма штрафа возрастает до 30 базовых (до 1200 рублей).

К слову, за уничтожение или повреждение торфяников в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена и уголовная ответственность. Так, если природе при этом был причинен ущерб в особо крупном размере, то, согласно ст. 270 УК, можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет .

А за уничтожение или же повреждение леса при неосторожном обращении с огнем, если при этом природе нанесен ущерб тоже в особо крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет (ст. 276 УК).

«Опасно для жизни» — Минлесхоз запретил белорусам ходить в лес. Где можно нарваться на штраф 1200 рублей?