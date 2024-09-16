Минлесхоз пообещал устранить "серые места" системы видеонаблюдения в белорусских лесах и устроить круглосуточные дежурства

Опубликовано: 16.09.2024 09:48 , Обновлено: 16.09.2024

В Министерстве лесного хозяйства отчитались о 100%-ном покрытии белорусских лесов системой видеонаблюдения, но признали наличие "серых мест". Глава ведомства Александр Кулик рассказал, когда планируется устранить существующие недочёты.

По словам Кулика, автоматизированная система видеонаблюдения на данный момент покрывает все белорусские леса. Завершили эту работу ещё весной этого года, в начале пожароопасного периода, передало госагентство БЕЛТА.

“Мы единственные на постсоветским пространстве, а также в Европе, кто на 100% обеспечил видеонаблюдение в лесах”, - отчитался глава Минлесхоза.

По его словам, сейчас в министерстве проводя анализ работы данной автоматизированной системы видеонаблюдения и “выявляют серые места”. Закрыть их Кулик пообещал уже в следующем году.

Министр также сообщил, что государственная лесная охрана в пожароопасный период, который в Беларуси начинается ранней весной и заканчивается глубокой осенью, “несёт дежурство практически в круглосуточном режиме”. Такая практика, по словам Кулика, позволила сократить число лесных пожаров: с начала 2024 года их зафиксировано 343 (на площади более 230 гектаров), тогда как в прошлом году - 499 случаев на 235 гектаров.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с прошлого года белорусские лесхозы стали активнее использовать технические средства для установления нарушителей в лесу. На их вооружении появились квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки, которые помогают бороться с несанкционированными свалками в лесу, с незаконными вырубками и нарушением запрета на посещение леса.

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В этом году такие “фотоловушки” начали устанавливать также на берегах водоемов, которые помогают правоохранителям не только следить за тем, чтобы белорусы не купались в запрещённых местах, но и дополнительно следят за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

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