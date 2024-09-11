Минлесхоз отчитался о ликвидации пожара на болоте Ельня. Вот как выглядит теперь уникальный заказник

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Опубликовано: 11.09.2024 10:28 , Обновлено: 12.09.2024

Вечером 10 сентября Министерство лесного хозяйства Беларуси отчиталось о ликвидации нескольких сложных пожаров в разных районах страны. В частности, сотрудникам Гослесохраны удалось локализовать крупный пожар на Ольманских болотах на границе с Украиной и на болоте Ельня в Витебской области. В Сети появились видео, что стало с уникальным биотопом после пожара.

Так, сотрудникам Гослесохраны удалось локализовать пожар на Ольманских болотах. Пока часть сотрудников остаются на месте для так называемого окарауливания пожара, то есть ведётся непрерывное наблюдение за местом пожара, чтобы не допустить его возобновления от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

[info_b]Ольманские болота - это крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот, сохранившийся до наших дней в естественном состоянии. Охватывает территорию Украины и Беларуси. В белорусской части болот создан заказник площадью более 94 тыс. гектаров.[/info_b]

































Что касается пожара на Ельне, его удалось потушить силами 120 сотрудников Гослесохраны и МЧС. Разрушительные для уникального биотопа последствия пожара показал один из пользователей TikTok, который выложил видео пепелища, в которое превратилось болото.

[info_b]Ельня представляет собой один из крупнейших болотных массивов Беларуси, комплекс верховых и переходных болот с многочисленными озёрами. На его территории в 1968 году был создан республиканский заказник “Ельня”, который охватывает Миорский и Шарковщинский районы Витебской области. На данный момент под заказник отдано более 25 тыс. гектаров болот. Имеет международный статус Рамсарской территории, а также территории международного значения, важной для птиц и ключевой ботанической территории.[/info_b]

Не обошло стороной это видео и само профильное ведомство.

“Мы не знаем, кто снимал это видео. И не исключено, что это сделал даже работник нашей отрасли, но мы считаем, что его должен увидеть каждый!” - заявили в Минлесхозе.

Впрочем, Ельня - далеко не единственное болото, которое оказалось охвачено огнём в начале осени из-за сильной засухи. В Минлесхозе сообщили, что минувшую ночь пришлось провести в лесу сотрудникам гослесохраны Крупского, Борисовского опытного, Березинского лесхозов. Все они задействованы в тушении пожара в Денисовичском лесничестве в Крупском районе, где горит и болото, и лес. Из-за пожара, который пытаются взять под контроль более 150 работников лесхозов, уже пострадало больше 1,8 га леса.

В ведомстве показали кадры с места ЧП.





















Ягода всему виной?

В Минлесхозе отметили, что во всех выше описанных случаях очаги зафиксированы в ягодных местах.

“Сейчас - сезон сбора клюквы. Но несмотря на запрет на посещение лесов, граждане сознательно идут на преступление, лишая себя и будущие поколения не только ягод, но богатого леса”, - посетовали в ведомстве.

Напомним, при IV-V классах пожароопасности исполкомы, следуя рекомендация лесхозов и МЧС, вводят полный запрет на посещение лесов. За нарушение этих требований, согласно действующему белорусскому законодательству, белорусов могут привлечь к административной ответственности:

при самом лёгком исходе, если ваши действия не привели к печальным последствиям и ущербу для окружающей среды - штраф в 12 базовых величин (480 белорусских рублей сегодня),

в случаях, когда из-за нарушения запрета возникает пожар, уничтожается или повреждается лес либо торфяник - штраф до 30 базовых (на сегодня - 1200 рублей).

Отметим, что сейчас в Беларуси запрет на посещение леса действует на большей части территории страны, ограничения (когда в лес можно заходить, например, за грибами или ягодами) действуют лишь в 19 районов, главным образом - на севере страны.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на утро 11 сентября

[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно по интерактивной сайте ведомства, опубликованной на официальном сайте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

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