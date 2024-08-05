В Беларуси озвучили даты сбора брусники и клюквы в областях. Когда можно?

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Опубликовано: 05.08.2024 14:33 , Обновлено: 05.08.2024

Последний месяц лета и начало осени традиционно открывают сезон на сбор и заготовку дикорастущих брусники и клюквы у населения. Каждая область определяет старт сезона индивидуально и подписывает соответствующие постановления. Когда будет разрешено собирать эти ягоды в Беларуси?

Постановления “О сроках сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы” в разных областях публикуются на сайте Национального правового интернет-портала. Каждая область устанавливает даты самостоятельно, и от года к году они отличаются.

По состоянию на 5 августа соответствующие постановления уже подписали в Брестской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской областях. Таким образом, даты разрешённых сборов по областям выглядят следующим образом:

Минская, Гродненская и Могилёвская области:

брусника с 8 августа,

клюква с 4 сентября.

Брестской область:

брусника с 6 августа,

клюква с 2 сентября.

Витебская область:

брусника с 10 августа,

клюква с 4 сентября.

А вот информации о сроках сбора брусники и клюквы в Гомельской области пока нет. В минувшем году эти дикорастущие ягоды на Гомельщине было разрешено собирать с 12 августа, и с 9 сентября соответственно.

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Напомним, что сбор дикорастущих ягод в Беларуси вне установленных сроков запрещён и карается штрафом .

Для физлиц он составит сумму до 20 базовых величин (800 белорусских рублей.).

Для ИП - до 100 базовых величин (4 тысячи рублей), а для юредических лиц – до 500 базовых (20 тысяч рублей).

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Ранее Telegraf.news писал о том, что в Белорусском республиканском союзе потребительских обществ (Белкоопсоюз) рассказали, какие грибы, ягоды и овощи скупают у населения и по какой цене. К примеру, стоимость черники — от 3,5 до 5,5 рубля за кило, а такой же объем вишни можно продать за 0,5 — 3 рубля.

Лисички — до 10 рублей, огурцы — 1,8. Белкоопсоюз назвал цены на скупаемые у белорусов ягоды, грибы и овощи