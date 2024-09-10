Белорусы запустили сезон сбора и продажи клюквы. Где купить по цене 4 рубля за литр?

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Опубликовано: 10.09.2024 17:16 , Обновлено: 11.09.2024

С началом сентября многие белорусы устремились на болота за сбором свежей клюквы и уже начали хвастаться собранными урожаями в социальных сетях. Посмотрели, за сколько можно купить литр ягод на рынке и по объявлениям.

Несмотря устоявшуюся жару и ограничения и запреты, связанные с посещением лесов во многих районах, соцсети белорусов начали постепенно заполняться виде о полными ведрами и мешками с свежесобранной клюквы.

Сезон сбора этой дикорастущей ягоды в некоторых областях открыли еще 2 сентября.

Одни собирают урожай ягод для себя, другие активно продают на рынки и торговые площадки. Купить клюкву уже можно на на столичной Комаровке. Там ягоду продают по той же цене, что и бруснику - 9,90 рублей за килограмм.

Фото: komarovka.by

Гораздо выгоднее приобрести полезную ягоду можно по объявлениям. Таких в достатке можно найти на главной торговой интернет-площадке “Куфар”.

В столице купить ягоды с рук можно дешевле, чем на рынке - 9 рублей за литр. Минской области цена за литр клюквы ниже и колеблется в пределах 7-8 рублей. Есть объявления в Логойске, Молодечно и Борисове.

Одни из самых высоких ценников на первую декаду сентября зафиксированы в Бресте . Там литр клюквы продают за 10 рублей. Но в области цены ниже. Например, в Кобрине можно купить литр ягод за 7 белорусских рублей.

В Витебске клюкву продают за 8 рублей. В области также можно закупиться более выгодно. Например, в Миорах и Новополоцке цена клюквы - 7 рублей, а в Глубоком и Полоцке - 6.

Самую большую разбежку цен можно наблюдать в Могилевской области. За литр клюквы в областном центре придётся заплатить 8 рублей. За “отборную” просят больше рыночной - 10 рублей за литр.

В самой области можно найти более приятные цены. Так, в Осиповичах клюкву продают за 5 рублей, а в Белыничах так и вовсе дешевле всего - 4 рубля за литр, но отмечают, что “цена будет расти.

На Гродненщине объявлений о продаже ягод немного. Больше всего в областном центре. Стоимость литра - 8-9 рублей. Есть предложение из Сморгони. Там ягоду продают по цене 6 рублей за литр.

Объявлений из Гомельской области на площадке нет, хотя заготавливать клюкву там разрешили уже со 2 сентября.

Возможно, это связано с ограничениями Минлесхоза. Так, согласно данным ведомства, на 10 сентября посещение лесов запрещено в Гомельской, Могилевской и Брестской областях, а также во многих районах Минской, Гродненской и Витебской областей. Следить за запретами и ограничениями на посещение лесов республики можно онлайн, взглянув на интерактивную карту Минлесхоза.

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