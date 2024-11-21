Мингорисполком предупредил минчан об отключении горячей воды и отопления. По каким адресам и надолго ли?
В Мингорисполкоме сообщили, что из-за ремонтных работ в домах по некоторым улицам 21 ноября нет горячей воды и отопления. В ведомстве рассказали, когда они должны появиться.
Так, без этих благ остались жители домов по улицам:
- Волгоградская (дома 1, к. 3, 4, 1а),
- Натуралистов (дома 4, 5, 6),
- Кедышко (дома 2, 6, 8),
- Толбухина, 8,
- проспект Независимости, 95а.
В пресс-службе Мингорисполкома заверили, что горячая вода и отопление там будет отсутствовать до 20:00, передало агентство БелТА.
К слову, в августе представитель предприятия “Минсккоммунтеплосеть” говорил, что его объекты готовы к отопительному сезону. “В ходе подготовки были проведены соответствующие профилактические ремонты оборудования, котельных и центральных тепловых пунктов, а также необходимые профилактические работы по нашим тепловым сетям. Проведены также и работы по гидравлическим испытаниям”, - утверждал тогда заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Геннадий Лукашевич.
Совмин разрешил оплачивать «коммуналку» по льготным тарифам этой категории белорусов
Он заверил, что работы провели качественно и в срок.
А 20 ноября ЖКХ Минска отчиталось, что за 2024 год в столице заменили 17,09 км сетей водоснабжения и 28,45 км сетей канализации. “Для надежной работы сетей водоснабжения и водоотведения ежегодно перекладывается не менее 3% от общей протяженности сетей со сверхнормативным износом”, - заявили там.
Ранее Telegraf.news писал, что Минский горисполком установил новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Посмотрели, на сколько сильно они отличаются от нынешних цен и какого повышения тарифов на услуги ЖКХ ждать белорусам в следующем году.
По каким тарифам ЖКХ будут платить белорусы в 2025 году? В Мингорисполкоме приоткрыли тайну