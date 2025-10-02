Минэнерго Украины заявило о трёхчасовом блэкауте на Чернобыльской АЭС. Что с уровнем радиации?

Опубликовано: 02.10.2025 07:41 , Обновлено: 02.10.2025

Чернобыльская атомная электростанция вечером 1 октября на три часа оказалась в тотальном блэкауте. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины. Причиной ЧП назвали обстрел энергетической инфраструктуры (электроподстанции) в Славутиче Киевской области.

“В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду”, - описали произошедшее в пресс-службе украинского Минэнерго.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ЧП, уточнил, что обесточенным остался не только новый саркофаг, которым закрыли остатки четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года, но и хранилище отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего отработанного топлива, накопленного за время функционирования АЭС.

“Россияне не могли не знать, что удар по объектам в районе Славутича будет иметь такие последствия для Чернобыля”, - возложил он ответственность за последствия атаки на российскую сторону. Президент уточнил, что электроподстанцию в Славутиче атаковали более 20 беспилотников типа Shahed. Сбить удалось лишь часть из них.

О полном возобновлении подачи электричества на станцию в ведомстве сообщили лишь спустя 3 часа.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что уровень радиации, замеренный на объекте после ЧП, не превышает контрольных уровней.

“Угрозы для населения нет”, - заверила глава российского Минэнерго.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя ЧП, от оценки произошедшего воздержались и ограничились лишь сухим сообщением о возобновлении энергоснабжения станции.

Официальные лица с российской стороны инцидент пока никак не комментировали.

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Ранее Telegraf.news писал, что в прошлом году представительство Украины при МАГАТЭ обвинило российские власти в том, что они «намеренно продолжают наносить удары» по энергетической инфраструктуре страны. По их словам, РФ намеревается «нарушить работу» атомных электростанций Украины, которые «обеспечивают большую часть электроэнергии».

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