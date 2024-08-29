Украина обвинила Россию в создании угрозы ядерной катастрофы на Ровенской АЭС в 60 километрах от Беларуси

Опубликовано: 29.08.2024 13:23 , Обновлено: 29.08.2024

Представительство Украины при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинило российские власти в том, что они "намеренно продолжают наносить удары" по энергетической инфраструктуре страны. По их словам, РФ намеревается "нарушить работу" атомных электростанций Украины, которые "обеспечивают большую часть электроэнергии". Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Представители Украины при МАГАТЭ добавили, что российские атаки представляют “значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в стране и безопасности миллионов людей”. По их словам, в результате нападения, которое произошло в понедельник, три из четырёх энергоблоков Ровенской АЭС были отключены от сети. Из-за этого другую атомную электростанцию, Южно-Украинскую, вынудили снизить мощность.

“Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных нападением России, в 17:10 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключён от сети”, — добавили в миссии МАГАТЭ, передала The Guardian.

[info_b]Ровенская атомная электростанция — это первая АЭС в Украине с водо-водяными ядерными реакторами, которые на сегодняшний день являются единственным типом реакторов в стране. АЭС находится в 60 километрах от границы с Беларусью, где до Пинска — 89 километров по прямой, а до Минска — 300.[/info_b]

А что с Курской АЭС в России?

В пятницу Россия обвинила Украину в попытке ночного нападения на Курскую атомную электростанцию, назвав это актом «ядерного терроризма». Власти Украины, в свою очередь, никак не прокомментировали эти обвинения.

После призыва российских властей проверить, насколько угроза успешного украинского наступления может стать причиной аварии на КАЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил Курскую атомную электростанцию в России. По его словам, на реакторах КАЭС (тип РБМК) отсутствует защитный купол и защитная конструкция, типичные для современных атомных электростанций.

«Это означает, что активная зона реактора, содержащая ядерный материал, защищена всего лишь обычной крышей. Это делает её чрезвычайно уязвимой и хрупкой, например, для артиллерийского удара, беспилотника или ракеты», — заявил Гросси.

[info_b]Курская АЭС находится всего в 40 километрах от боевых действий и оснащена четырьмя советскими реакторами РБМК-1000 – той же конструкции, что и на Чернобыльской АЭС. Два действующих ядерных реактора — №3 и №4 – вырабатывают 90% общей мощности в Курской области.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский обратился к странам Запада после массированной атаки России по энергетическим объектам Украины. Он призвал страны-союзницы сбивать ракеты и БПЛА над территорией Украины, как это они делают, защищая Израиль.

«Настало время для решительных действий» — Зеленский призвал Запад использовать свою авиацию для защиты Украины