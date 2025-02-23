Минчанина отправили под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице. Как так?

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Опубликовано: 23.02.2025 11:34 , Обновлено: 23.02.2025

В ГУВД Мингорисполкома рассказали о необычном инциденте, который на днях случился в столице. Так, 35-летний белорус нашёл возле дома кошелёк, после чего вернул его законной владелице. Однако благое, на первый взгляд, дело приняло криминальный оборот.

По информации оперативников Первомайского РУВД, девушка, которая является соседкой обвиняемого, накануне вечером вышла из такси и обронила кошелёк-клатч, где лежали документы, банковские карты и деньги. На следующее утро мужчина пошёл выгуливать собаку и обнаружил на земле находку, незаметно подобрав её и положив в карман.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что дома он осмотрел содержимое кошелька и забрал 200 долларов и 150 рублей, которые впоследствии потратил на покупку продуктов. Однако в тот же вечер минчанин пошёл к соседке и вернул утерянное, правда, без денег. Потерпевшая тут же позвонила в милицию.

В итоге в отношении белоруса возбудили уголовное дело за кражу. Согласно ст. 205 УК РБ, тайное похищение имущества наказывается общественными или исправительными (до 2 лет) работами, штрафом, арестом, ограничением или лишением свободы до 3 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГОВД Пинска рассказали о необычной краже, которая произошла в одном из многоквартирных домов районного центра. Так, в оперативно-дежурную службу позвонила 45-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже декоративного фикуса, за которым она ухаживала несколько лет. По её словам, растение вместе с горшком стоило 90 рублей.

Милиция Пинска возбудила уголовное дело за кражу фикуса из подъезда. Сколько лет грозит?

Также мы рассказывали об ещё одном необычном инциденте, который произошёл в октябре прошлого года. Точнее, случай не самый уникальный, а вот «средства совершения преступления» — вполне. Так, Червенский суд на Минщине признал виновным 60-летнего белоруса и конфисковал у него лошадь вместе с гужевой повозкой.

Суд на Минщине конфисковал у пенсионера «в собственность государства» лошадь с повозкой. За что?