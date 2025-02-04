Telegraf.news
ru

Милиция Пинска возбудила уголовное дело за кражу фикуса из подъезда. Сколько лет грозит?

Милиция Пинска возбудила уголовное дело за кражу фикуса из подъезда. Сколько лет грозит?
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

В ГОВД Пинска рассказали о необычной краже, которая на днях произошла в одном из многоквартирных домов районного центра. Так, в оперативно-дежурную службу позвонила 45-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже декоративного фикуса, за которым она ухаживала несколько лет. По её словам, растение вместе с горшком стоило 90 рублей.

Пинчанка заявила, что несколько лет заботливо выращивала фикус Бенджамина, который благодаря её усилиям достиг 1,5 метра в высоту. Затем белоруска решила украсить подъезд, выставив растение на лестничную клетку, однако в один прекрасный день, возвращаясь с работы, обнаружила, что цветок пропал, и позвонила в милицию.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска Пинского ГОВД установили личность злоумышленницы: ею оказалась 53-летняя безработная пинчанка, проживающая в соседнем доме. По версии следствия, зайдя в соседний подъезд к знакомой, она увидела красивый цветок и, дождавшись ночи, перетащила его домой. К слову, всё это попало на камеры.

В ведомстве сообщили, что фикус вернули законной владелице, а против ярой похитительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража). Согласно статье, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл в октябре прошлого года. Точнее, случай не самый уникальный, а вот “средства совершения преступления” — вполне. Так, Червенский суд на Минщине признал виновным 60-летнего белоруса и конфисковал у него лошадь вместе с гужевой повозкой.

Суд на Минщине конфисковал у пенсионера «в собственность государства» лошадь с повозкой. За что?

Также мы рассказывали о ещё одном необычном случае, который произошёл в декабре прошлого года. Так, в милицию обратился мужчина и сообщил, что не может попасть в квартиру, которую купил несколько дней назад. Бывшие хозяева не отвечали на звонки, а входная дверь была заперта изнутри…

Мужчина купил квартиру в Минске и обнаружил в ней два трупа «в стадии гнилостных изменений». Что случилось?

Темы: