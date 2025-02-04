Милиция Пинска возбудила уголовное дело за кражу фикуса из подъезда. Сколько лет грозит?

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Опубликовано: 04.02.2025 13:40 , Обновлено: 04.02.2025

В ГОВД Пинска рассказали о необычной краже, которая на днях произошла в одном из многоквартирных домов районного центра. Так, в оперативно-дежурную службу позвонила 45-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже декоративного фикуса, за которым она ухаживала несколько лет. По её словам, растение вместе с горшком стоило 90 рублей.

Пинчанка заявила, что несколько лет заботливо выращивала фикус Бенджамина, который благодаря её усилиям достиг 1,5 метра в высоту. Затем белоруска решила украсить подъезд, выставив растение на лестничную клетку, однако в один прекрасный день, возвращаясь с работы, обнаружила, что цветок пропал, и позвонила в милицию.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска Пинского ГОВД установили личность злоумышленницы: ею оказалась 53-летняя безработная пинчанка, проживающая в соседнем доме. По версии следствия, зайдя в соседний подъезд к знакомой, она увидела красивый цветок и, дождавшись ночи, перетащила его домой. К слову, всё это попало на камеры.

В ведомстве сообщили, что фикус вернули законной владелице, а против ярой похитительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (кража). Согласно статье, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили о необычном инциденте, который произошёл в октябре прошлого года. Точнее, случай не самый уникальный, а вот “средства совершения преступления” — вполне. Так, Червенский суд на Минщине признал виновным 60-летнего белоруса и конфисковал у него лошадь вместе с гужевой повозкой.

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Также мы рассказывали о ещё одном необычном случае, который произошёл в декабре прошлого года. Так, в милицию обратился мужчина и сообщил, что не может попасть в квартиру, которую купил несколько дней назад. Бывшие хозяева не отвечали на звонки, а входная дверь была заперта изнутри…

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