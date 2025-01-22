Минчанин разбил окно, чтобы попасть домой, и заработал «уголовку». Как так?

Опубликовано: 22.01.2025 15:51 , Обновлено: 22.01.2025

В милиции Минска рассказали об инциденте, который недавно произошёл в столице. Чтобы попасть домой, 53-летний местный житель решил разбить окно, дабы пролезть внутрь. Однако столь оригинальная идея не вылилась бы в "уголовку", если бы дом был свой, а не чужой.

Так, оперативники уголовного розыска Заводского РУВД задержали минчанина, который около полуночи проник в чужой частный дом. Чтобы попасть во двор, он сломал кодовый замок на калитке. А вот открыть входную дверь подручными средствами не получилось, поэтому мужчина разбил окно и попал внутрь через него.

В комнате белорус обнаружил фотоувеличитель, предназначенный для печати фотографий, а также два насоса гидроподвески и “иные ценные вещи”, рассказали в милиции. Убедившись, что 78-летнего хозяина нет дома, минчанин позвонил своему брату и с его помощью похитил чужое имущество.

Часть его мужчина успел продать, а самые дорогие вещи планировал реализовать через Интернет, однако не успел, так как его задержали. По факту кражи с проникновением в жилище сотрудники УВД Минска возбудили уголовное дело.

Ранее Telegraf.news писал, что 44-летний житель Иваново перевёл на благотворительность 600 тысяч долларов, однако суд всё равно признал его виновным в “ряде умышленных преступлений экстремистской направленности”. По решению суда, он занимался “финансированием экстремистских организаций”, за что получил 5 лет 6 месяцев тюрьмы и более 2 миллионов рублей штрафа.

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