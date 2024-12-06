"Не фотографировались вместе" — Суд в Гродно расторг брак молодожёнов против их воли. Это как?

Опубликовано: 06.12.2024 08:29 , Обновлено: 06.12.2024

В Гродненском областном суде рассказали о необычной ситуации, которая произошла в городе над Неманом. Местный прокурор подал иск по гражданскому делу "в интересах государства", где просил признать брак двух молодых людей недействительным. В качестве причины обвинитель указал, что ответчики "не преследовали цели создания семьи".

В суде рассказали, что всё началось с Гродненского медицинского госуниверситета, где учился один из ответчиков. После получения диплома его на 5 лет распределили в одну из больниц Гомеля, так как он поступал в вуз по целевому направлению. И здесь начинается самое интересное. Спустя несколько недель после выпускного ответчик зарегистрировал брак в одном из местных загсов. Поскольку жена была военнослужащей, то, согласно закону, его оставили отрабатывать в Гродно.

После этого каким-то образом прокурор пришёл к выводу, что ответчики “не преследовали цели создания семьи, не вели совместное хозяйство и общий бюджет”, в связи с чем регистрация брака была обусловлена “намерением мужчины перераспределиться в учреждение здравоохранения Гродно”. Именно по этой причине прокурор и попросил суд расторгнуть брак.

В свою очередь молодожёны с таким обвинением не согласились и утверждали, что между ними присутствуют “брачные отношения”, поскольку ещё до похода в загс они “поддерживали близость” и проводили время друг с другом. В ответ на это в суде установили, что ответчики раньше вместе не жили, не вели совместное хозяйство, а после заключения брака “каждый поехал по своему месту жительства”. Как утверждают в суде, к такому заключению пришли исходя из показаний ответчиков и свидетелей.

Более того, органы правосудия заявили, что “на протяжении всего периода” молодожёны вместе не фотографировались, не знакомили родственников друг с другом и вообще никому не сказали про поход в загс. В суде добавили, что ответчики также “не оказывали помощи друг другу в периоды временной нетрудоспособности”. К такому выводу пришли, когда установили, что муж не навещал свою супругу в то время, как она лежала в больнице.

В итоге суд Ленинского района Гродно признал брак недействительным, поскольку пришёл к выводу, что его заключили “без намерения создать семью”. Кроме штампа о разводе, молодожёнов обязали выплатить государству пошлину в размере 60 рублей с каждого экс-супруга.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о недавнем случае, который произошёл в Калинковичском районе Гомельской области. Выпускник одного из учебных учреждений страны не отработал положенные по закону 5 лет распределения (он поступал в вуз по целевому направлению). За это на него подали в суд, намереваясь взыскать затраченные деньги на учёбу, однако в итоге вину молодого человека не признали.

Суд в Калинковичах разрешил «целевику» не выплачивать 4500 рублей за неотработанное распределение. Почему?