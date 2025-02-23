Минчанин придумал, как "подзаработать" на умирающих пациентах — теперь его ждёт суд

Опубликовано: 23.02.2025 15:27 , Обновлено: 23.02.2025

В прокуратуре Фрунзенского района рассказали о драме, которая развернулась в стенах одного из столичных хосписов. После того, как бывший заключённый устроился ухаживать за больными, мужчина придумал своеобразный способ "подработки", которая в итоге вылилась в новое уголовное дело.

Так, 39-летнего минчанина обвинили в краже имущества “путём модификации компьютерной информации”. По данным следствия, после того, как летом 2020 года он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, белорус устроился на работу в хоспис. Ухаживая за безнадёжно больными пациентами, в какой-то момент он узнал, что один из мобильных операторов даёт возможность брать микрозаймы.

Обрадовавшись, мужчина решил воспользоваться таким шансом, придумав хитрую аферу. В прокуратуре рассказали, что экс-заключённый «одалживал» у пациентов телефоны и оформлял на них заявки на микрозаймы, суммы которых варьировались от 300 до 1000 рублей. А когда просьбы одобряли, он переводил деньги на свой личный счёт.

В случае, если гаджеты людей оказывались старыми и на них нельзя было выйти в Интернет, он доставал из них SIM-карты и вставлял в свой мобильник. В итоге белоруса обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 212 УК РБ (Хищение имущества путём модификации компьютерной информации), санкции которой предусматривают тюремный срок до 3 лет.

“Вину гражданин признал полностью, причинённый ущерб возместил частично”, — добавил заместитель прокурора Фрунзенского района Минска Андрей Сербун. По его словам, таким образом горе-работнику удалось обмануть 7 человек и “заработать” в совокупности 4100 рублей. Под стражу его не заключили, а лишь вынудили подписать подписку о невыезде, передало агентство “Минск-Новости”.

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