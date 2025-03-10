Минчанин отдал «сотруднику КГБ» 120 000 рублей. В СК рассказали про «абсурдные приказы псевдоследователя»

Опубликовано: 10.03.2025 10:38 , Обновлено: 10.03.2025

В Минске СК начал расследование очередного случая телефонного мошенничества, жертвой которого стал 53-летний житель столицы. Мужчина лишился более 120 000 рублей, поверив «сотруднику КГБ» и выполняя абсурдные приказы «следователя», сообщила группа по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале минчанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Комитета госбезопасности. Он заявил, что «КГБ» следит за сомнительными действиями мужчины по банковской линии и что в отношении его возбуждено уголовное дело. Мужчина, не подозревая обмана, встревожился: ни о каких подозрительных переводах или, тем более, финансировании каких-либо организаций, он не знал.

Далее, по словам мошенников, к делу подключились «следователь» и «представитель» Департамента финансовых расследований (ДФР), которые якобы готовились к обыску у него дома. Минчанина предупредили, что все наличные деньги, которые есть дома, нужно «задекларировать», иначе их заберут без права на возврат.

Испугавшись, мужчина собрал все семейные сбережения — более 120 000 рублей, — упаковал их в конверты и передал «доверенному лицу» на условленной встрече.

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После передачи денег, мошенники, поддерживая постоянную связь с жертвой по телефону, потребовали, чтобы он закрыл свой лицевой счёт в банке, а затем оформил валютные вклады в других банках. Все эти действия, якобы, были необходимы, чтобы защитить сбережения от третьих лиц и перевести «проверенные» деньги на «безопасные» счета.

Пока минчанин выполнял эти указания, «следователь» потребовал найти 10 000 долларов, утверждая, что переданные купюры были мечеными. Когда это не удалось, псевдоследователь приказал уничтожить мобильный телефон, утопив его в ближайшем водоёме — якобы из-за прослушки разговора преступниками. Мужчина исполнил и это странное требование.

Только вернувшись домой и рассказав обо всём жене, минчанин осознал, что стал жертвой мошенников. Супруга подтвердила, что ей приходили странные сообщения якобы от мужа, но переписка загадочным образом исчезла.

Первомайский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Правоохранители объявили розыск преступников.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусов предупредили о фейковом сайте Комитета госбезопасности (КГБ). Цель ресурса сводится к тому, чтобы выманить личные данные посетителя.

Белорусов предупредили о фейковом сайте КГБ