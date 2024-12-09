"Пригласят куда следует или приедут" - Белорусов предупредили, как отличить мошенников от настоящих сотрудников КГБ

Опубликовано: 09.12.2024 09:29 , Обновлено: 09.12.2024

Белорусов предупредили об опасной схеме, которую начали активно использовать телефонные мошенники: чтобы войти в доверие к потенциальной жертве и получить доступ к её деньгам, они представляются сотрудниками Комитета госбезопасности (КГБ). Вот как отличить мошенников от настоящих сотрудников КГБ.

Информация о потенциально опасном виде мошенничества со скринами переписки с вымогателями появилась в Telegram-канале “Народный антифейк” и её активно перепостили в своих официальных каналах многие государственные предприятия, например, Минский метрополитен, Белтелеком, БелАЭС и “Белорусбнефть”.

Суть мошенничества сводится к тому, что человеку в мессенджере с фейкового аккаунта от имени начальника или высокопоставленного знакомого поступает сообщение, в котором тот предупреждает его о “предстоящей проверке со стороны КГБ”. Затем человеку говорят ждать звонка “сотрудника КГБ - для уточнения деталей”.

“На самом деле это стандартная уловка. Представляясь сотрудниками спецслужб, мошенники пытаются вызвать к себе доверие и готовность сотрудничать”, - пояснили авторы Telegram-канала принцип действия злоумышленников.

В случае, если человек “не идёт на контакт”, лжесотрудник КГБ начинает играть роль “злого следователя” и переходит к угрозам и запугиванию, пытаясь вытянуть из человека нужные ему данные и требуя не препятствовать “проверке законности транзакций”. Под таким психологическим воздействием некоторые, действительно, передают мошенникам доступ к своим банковским счетам и в результате остаётся без своих накоплений.

[info_b]Чтобы не попасться на такую уловку, белорусам следует помнить о том, что настоящие сотрудники КГБ не проводят никакие следственные действия через месседжеры.[/info_b]

“Если же вас угораздило стать объектом внимания белорусских спецслужб (а для этого надо ну очень хорошо постараться), то вас или пригласят “куда следует”, или приедут сами и покажут удостоверение”, - пояснили авторы “Народного антифейка”.

Такие же рекомендации, как ранее сообщал Telegraf.news, в прошлом озвучивали и в Министерстве внутренних дел Беларуси. Там отмечали, что нередко телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов — милиции, прокуратуры, спецслужб, и рассказали, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают — с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

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