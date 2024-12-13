Белорусов предупредили о фейковом сайте КГБ

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Опубликовано: 13.12.2024 12:00 , Обновлено: 13.12.2024

Белорусов предупредили о фейковом сайте Комитета госбезопасности (КГБ), который заработал на днях. Домашняя страница ресурса является практически полной копией главной страницы бывшего официального сайта КГБ (новый сайт ведомства пока находится в разработке), однако цель ресурса сводится к тому, чтобы выманить личные данные посетителя.

Информация о поддельном сайте КГБ появилась в Telegram-канале «Народный антифейк» и её активно перепостили в своих официальных каналах многие ведомства и государственные предприятия, например, Минсвязи, Белпочта и «Белоруснефть».

По данным канала, сайт, размещённый по адресу kgb-by.org появился в августе 2024 года и заработал 12 декабря. На то, ресурс лишь “мимикрирует” под сайт госресурса, указывает не только нехарактерная доменная зона, но и то, что он размещён на румынском сервере, а все ссылки на сайте ведут пустые, не существующие страницы.

“Единственная цель фейкового сайта – побудить пользователя к “обратной связи с КГБ”, - пояснили авторы Telegram-канала, отметив, что реальный КГБ не имеет к этому сайту никакого отношения.

Там показали скрины всплывающего окна, которое появляется на главной странице, где пользователю предлагают ввести свои ФИО, адрес электронной почты и даже загрузить фотографии или сканы документов - “для подтверждения личности”.

















Ранее Telegraf.news рассказал о другой опасной схеме, которую недавно начали активно использовать телефонные мошенники: чтобы войти в доверие к потенциальной жертве и получить доступ к её деньгам, они представляются сотрудниками Комитета госбезопасности (КГБ). Вот как отличить мошенников от настоящих сотрудников КГБ.

«Пригласят куда следует или приедут» — Белорусов предупредили, как отличить мошенников от настоящих сотрудников КГБ